Basisschool 2geltje bouwt kleuterverdieping om meer ruimte te creëren in kleuterklasje Lieke D'hondt

08 januari 2019

15u14 0 Horebeke De peuters en kleuters van de eerste kleuterklas in vrije basisschool 2geltje in Sint-Kornelis-Horebeke kunnen voortaan extra veel spelen in de klas. Met dank aan de ouderraad en juf Wendy kreeg de klas een extra verdieping met twee speelhoeken.

Als de groep kleuters in je klas groeit tot bijna dertig, moet je creatief omspringen met plaats. Dat weten ze in basisschool 2geltje maar al te goed. Daarom bouwde de ouderraad samen met juf Wendy een nieuwe verdieping in de klas waar de kinderen extra veel ruimte hebben om te spelen en te leren. “Vroeger hadden we plaats te kort, maar nu kunnen de kindjes zich verplaatsen tussen extra veel speelhoeken. Zo hebben we ook beneden wat meer beweegruimte”, vertelt de juf.