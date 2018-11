Bankier krijgt twee jaar cel met uitstel voor oplichting en misbruik van vertrouwen Jeffrey Dujardin

20 november 2018

13u07 0 Horebeke De Horebeeke bankier en makelaar Tom Browaeys heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van twee jaar met uitstel gekregen. Hij werd beschuldigd van oplichting en misbruik van vertrouwen in een erfeniskwestie. Zijn vrouw kreeg een celstraf van 7 maanden met uitstel.

De zoon van de burgemeester Jozef Browaeys hield zijn onschuld vol in beroep, “Het was de keuze van Lucienne om een deel van haar geld aan ons te schenken”, zei hij. De man bleef erbij dat hij onschuldig was en hij het geld wetmatig kreeg van Lucienne Goessens. De weduwe zou hem honderdduizenden euro’s hebben gegeven, die hij dan zou verduisterd hebben. In eerste aanleg kreeg hij samen met zijn vrouw en hun vennootschap de vrijspraak. Maar de zoon van Lucienne, die inmiddels overleden is, ging in beroep. “Browaeys had geen volmacht over de rekening”, zei de advocaat van de zoon. “Mocht hij die hebben, is dat in strijd met de bankwet.” Bij het overlijden van Lucienne stond op haar rekening nog 195.000 euro. Maar er stond een totaal van een miljoen euro op. Waar al dat geld naartoe is, blijft onduidelijk. Een deel daarvan, ongeveer 300.000 euro, kreeg Browaeys cash, “Dat gebeurde in verschillende fases”, zei hij in beroep. “Het was haar keuze om een deel van haar geld aan ons te schenken, ik en mijn familie had een goede band met haar.” Het hof oordeelde dat de feiten bewezen waren en gaf de bankier een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel en een boete van 11.000 euro. Ook werd er 334.000 euro verbeurdverklaard en de man kreeg ook een beroepsverbod van vijf jaar. Zijn vrouw kreeg een gevangenisstraf van zeven maand met uitstel en een boete van 2750 euro.