Asverschuivingen in Smarre 17 maart 2018

De gemeente Horebeke heeft maatregelen genomen om de verkeersveiligheid in de straat Smarre te verhogen. Daar staan sinds deze week asverschuivingen om de snelheid van de wagens naar beneden te halen. Op de weg tussen Horebeke en Zwalm mogen bestuurders 70 per uur rijden, maar daar houden ze zich niet altijd aan. "Op vraag van de buurtbewoners hebben we daarom deze maatregel genomen", zegt burgemeester Joseph Browaeys (Volksbelangen). "Er zijn nu twee keer twee asverschuivingen, waardoor de wagens moeten zigzaggen. We hopen dat de bestuurders er nu minder snel zullen rijden." (LDO)