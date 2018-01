"Nog eens naar buitenland zou fantastisch zijn" KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA HOREBEKE MAAKT AL 150 JAAR MUZIEK LIEKE D'HONDT

02u49 0 Foto DCRB De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia aan het repeteren onder leiding van dirigent Cary De Clercq. Horebeke De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Horebeke bestaat 150 jaar. Dat betekent anderhalve eeuw vol muziek, samenwerkingen en vriendschap. Hoewel de harmonie zelf stokoud is, heeft ze toch een opvallend jonge bezetting. "We geven de muziekmicrobe door via de genen", zegt Carlos Bauters.

Vandaag is Sint-Cecilia een bruisende harmonie met 55 leden, maar dat begon 150 jaar geleden helemaal anders. De toenmalige koster van Sint-Kornelis-Horebeke, Pius Tirez, vond dat de gemeente nood had aan een fanfare om kermissen en processies op te luisteren. Samen met Henri Lodens, Charles-Louis Bauters, Ivo Van Innis en Emiel Van Der Zwalmen stichtte hij de fanfare. Die bestond oorspronkelijk uit twintig mannen, maar na verloop van tijd vonden de majorettes hun weg naar de fanfare. Na 125 jaar waren ook de houtblazers zoals dwarsfluit, klarinet en hobo welkom en zo evolueerde de fanfare naar een harmonie.





Muziektoernooien

De harmonie beleefde één van haar hoogtepunten toen ze in 1983 naar het Amerikaanse South Carolina mocht voor een internationale uitwisseling. Bariton Carlos Bauters ging toen mee. "Dat was fantastisch. Tijdens die reis zijn hechte vriendschapsbanden ontstaan. Het zou leuk zijn als we ooit nog eens zo'n uitwisseling zouden mogen doen. Het hoeft niet eens zo ver te zijn." Een nieuw internationaal avontuur zit er voorlopig nog niet in, maar de muzikanten repeteren wel vol enthousiasme en met de nodige ernst in jeugdhuis Arcadia in Horebeke of in het lokaal van de Zwalmfanfare in Zwalm. "We werken samen met de Zwalmfanfare zodat we voldoende bezetting zouden hebben wanneer we deelnemen aan de vierjaarlijkse muziektoernooien", legt Bauters uit. "De samenwerking resulteerde in mooie vriendschappen en muzikale successen, want we eindigden al drie keer op rij in de eerste afdeling op de provinciale toernooien."





Jonge muzikanten

Hoewel de harmonie al anderhalve eeuw oud is, zijn de leden toch opvallend jong. Volgens de muzikanten komt dat door een combinatie van factoren. "We proberen de jeugd aan te trekken door af en toe samen te werken met jeugdbeweging Jeho", legt Bauters uit. "Maar ook het enthousiasme van onze dirigent Cary De Clercq is niet onbelangrijk. Met hem spelen we meer dan alleen harmoniemuziek, en er is veel inspraak van de leden. Er heerst een toffe sfeer die we elk jaar versterken op repetitieweekend aan zee", vult kersvers voorzitter Karel Bauters aan. En samen muziek maken, dat smeedt een band. Al meer dan eens ontstonden er relaties in de Harmonie. "Ik heb mijn vrouw leren kennen dankzij een samenwerking met de Harmonie in Brakel", zegt Carlos Bauters. "Ondertussen maakt het hele gezin muziek, dus het is duidelijk dat we de muziekmicrobe via de genen hebben doorgegeven."





Nieuwjaarsconcert

Om haar 150-jarig bestaan te vieren, speelt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia twee bijzondere concerten. Het eerste, dat doorgaat nu zondag 14 januari om 11 uur, is het allereerste nieuwjaarsconcert in de kerk van Sint-Maria-Horebeke. Wie het gratis concert wil meemaken, kan zich nog inschrijven via harmoniehorebeke@gmail.com. Op 18 augustus haalt de harmonie alles uit de kast voor een tweede concert. Dan komt zangeres Belle Perez meezingen in Loods Vindevogel in Horebeke.