"Genieten van welverdiende rust" 24 januari 2018

02u55 0 Horebeke Ook voor lijsttrekker Petra De Sutter (Groen) is de beslissing van Joseph Browaeys geen verrassing. "Op menselijk vlak is het mooi om een politieke carrière op je 79ste af te sluiten, maar op politiek vlak doet het toch de wenkbrauwen fronsen dat iemand 54 jaar lang burgemeester kan zijn."

"Als je 79 jaar bent kan het om gezondheidsredenen moeilijker worden om nog verder te doen. Nu kan de burgemeester nog een paar jaar genieten van welverdiende rust. Zeker omdat zijn dochter er klaar voor is, begrijp ik de beslissing", laat De Sutter weten. Zij kijkt nu uit naar een meer hedendaags beleid in Horebeke. "Het politieke spel kan nu in Horebeke opnieuw gespeeld worden. Zeker omdat er voor het eerst sinds lang drie partijen zullen opkomen. Dat zal de zaken in Horebeke openbreken. Veel mensen hebben geen andere burgemeester gekend dan Joseph Browaeys, dus het is afwachten of de loyaliteit naar hem toe wel over te dragen valt naar zijn dochter."





(LDO)