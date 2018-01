"Bewondering voor zijn populariteit" 24 januari 2018

02u55 0 Horebeke Dieter Verscheure, oppositieraadslid voor N-VA, begrijpt de beslissing van Joseph Browaeys. "Gelet op zijn leeftijd vind ik het een wijze beslissing van de burgemeester. Je kan natuurlijk niet eeuwig aan het roer blijven staan", zegt hij. Verscheure bewondert de populariteit van Browaeys, maar hekelt zijn beleid.

"Iemand die 54 jaar lang burgemeester is, heeft kennelijk een fantastisch recept om kiezers voor zich te winnen. Daar kan ik enkel respect voor hebben. Hij was en is nog steeds heel populair", zegt Verscheure. "Op het vlak van beleid ben ik dan weer op mijn honger blijven zitten. Dat is eigenlijk één van de redenen waarom ik in Horebeke aan lokale politiek doe. De gemeente is de laatste decennia blijven stilstaan en dat zou ik anders aangepakt hebben. Misschien is de burgemeester een paar ritten te lang blijven zitten." (LDO)