Hoppe Craft Beer Fest in unieke setting van Kolonie Beer Tastings pakt uit met allereerste bierfestival met enkel internationale bieren Toon Verheijen

16 december 2018

17u56 0 Bierliefhebbers schrijven het nu al best met stip in hun agenda. Op 9 en 10 maart pakt de vzw Beer Tastings uit met een uniek bierfestival in het noorden van ons land. Op enkele uitzonderingen na willen de organisatoren enkel buitenlandse craftbieren laten proeven aan de bezoekers. Op dit moment heeft de organisatie bier van een veertigtal brouwerij uit vijftien landen kunnen strikken.

België telt tientallen microbrouwerijen die elk met heel wat smaakvolle bieren op de markt komen, maar ook in de rest van de wereld schieten kleine onafhankelijke brouwerijen als paddenstoelen uit de grond. Net als bierfestivals overigens. “Dat er overal bierfestivals opduiken is heel leuk en je kan daar zeker pareltjes van eigen land ontdekken, maar de buitenlandse bieren ontbreken toch dikwijls”, vertellen Marc Moonen, Koen Broeckx en Koen Nijs die het Hoppe Craft Beer Fest samen organiseren met Niek Groen en Nick Van Ostade. “En die verdienen ook best wel wat aandacht, want het zijn bieren die dikwijls net die andere smaaksensatie proberen te bieden die we in onze Belgische bieren niet vinden. We gaan op ons festival ook wel drie Belgische brouwerijen hebben, maar 95 procent zal uit het buitenland komen. We gaan ook niet voor een bepaalde stijl, al krijgen bieren die een beetje ‘out of the box’-denken wel voorrang. We schenken de bieren wel niet in kleine proefglaasjes, maar je krijgt een heel flesje of blik. We promoten wel het principe van ‘bottle-sharing’.”

Veertig brouwerijen

De lijst van landen van waar Beer Tastings bieren heeft kunnen strikken is al redelijk lang en is nog maar voorlopig. Uit België komen Alvinne, Den Herberg en Malter Fakker, maar er zijn ook brouwerijen uit Denemarken (Mikkeler), Duitsland (J. Kemker), Engeland (7 waaronder Redchurch Brewery), Finland (The Flying Dutchman), Frankrijk (ZOObrew), Italië (LoveBeer en Opperbacco), Nederland (6 waaronder Oersoep en Kees), Noorwegen (Lervig), Portugal (Letra), Spanje (3 waaronder Naparbier), Amerika (7 waaronder Sixpoint en Novo Brazil), Zweden (Poppels en To Ol). “Internationale bieren komen ook meer en meer opzetten”, vertelt Marc Moonen. “En wat ook opvalt is dat er heel wat brouwerijen kiezen voor bier op blik en niet meer (uitsluitend) op fles. Een tendens die je stilaan ook bij ons ziet opkomen. Kijk maar lokaal met Het Nest: ook zij hebben het al gedaan. En weet je wat ook best verrassend is: dat heel wat buitenlandse brouwerijen met bieren komen met een héél laag alcoholpercentage die toch smaakbommen zijn. Dat is bij heel wat mensen ook een misvatting. Bier moet niet zwaar zijn om karakter te hebben."

Locatie

De locatie voor de eerste editie van het internationale bierfestival is de Kolonie in Merksplas. “We wilden een ietwat speciale setting en daar zijn we met deze locatie wel in geslaagd”, lachen de drie. “Het heeft hier wel wat uitstraling. We gebruiken de grote zaal boven in het bezoekerscentrum. De uitbaters van de brasserie beneden zorgen tussendoor voor wat hapjes en dergelijke. We hebben per dag wel maar 200 tickets dus snel zijn wordt wel de boodschap”, vertellen de organisatoren. Tickets kosten 12,5 euro per dag of 19,5 euro voor een combiticket. Daarbij zijn vijf of tien tokens inbegrepen. Tickets kunnen besteld worden via www.hoppebeerfest.be.