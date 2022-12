Hoogzwangere Sally (24) wordt uit flat gezet, afscheid van verongelukte Lise (22) en de onvermijdelijke rellen na Marokko-Portugal: deze regioverhalen mocht u niet missen afgelopen weekend

1. In Brussel, Antwerpen, Gent en Kortrijk zijn honderden supporters van de Marokkaanse nationale voetbalploeg op straat gekomen na de zege van hun team tegen Portugal op het WK in Qatar. De sfeer was doorgaans feestelijk, maar in Brussel sloeg de sfeer twee uur na de wedstrijd om. Relschoppers richtten er vernielingen aan en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. De Brusselse politie heeft 59 mensen administratief aangehouden. Daarnaast werd ook één persoon gerechtelijk aangehouden.

2. “Dit zou de mooiste tijd van ons leven moeten zijn, maar we worden verteerd door angst en stress.” Sally Lorrain (24) en Ilias El-Badani (29) verloren door de economische crisis hun werk, waardoor het koppel al drie maanden geen huur meer betaald heeft. Een vrederechter heeft bevolen dat de hoogzwangere vrouw en haar vriend volgende week uit hun flat in Steendorp gezet mogen worden. Komt er alsnog een vroeg kerstcadeau uit de lucht vallen voor het gezin?

3. In crematorium Heimolen in Sint-Niklaas namen familie en vrienden zaterdagnamiddag afscheid van Lise Van Hecke. De jonge vrouw kwam vorig weekend tragisch om het leven bij een ongeval op de E17 toen ze op weg was om een vriendin te helpen. De aula was te klein om een kleine duizend aanwezigen een plaats te bieden.

4. Het is goed mogelijk dat je in Gent woont, maar niet wist dat het grootste samenwoonproject van Vlaanderen hier gevestigd is. Het Bijgaardehof zit dan ook goed verstopt tussen een parking, een park en treinsporen. In totaal wonen er niet minder dan 59 gezinnen – van jonge koppels tot gepensioneerden. Hoe ze erin slagen om vredevol samen te leven? Dat lees je hieronder.

5. “Mijn kasteel is een gastvrij domein, waar iedereen zich welkom moet voelen.” Graaf Frédéric du Parc is een man met een missie. De edelman onderhoudt zelf zijn magistraal slot, waar ook jaarlijks het theaterspektakel Kerstmagie plaatsvindt. “Verre reizen doe ik niet meer, mijn ‘Club Med’ ligt in Vlamertinge.”

6. Al zes maanden vecht Mila (1,5) tegen een zeldzame tumor. Al even lang woont ze in het ziekenhuis en leven haar mama, papa, broer en zus op automatische piloot. Enkel een zware operatie in Duitsland kan het meisje redden, maar daar hangt een prijskaartje van 100.000 euro aan vast. “En dat geld hebben we niet”, zucht Mila’s mama Debbie Geerkens (39). Om hun dochtertje een toekomst te geven, start het gezin een crowdfunding.

7. “Het is een vies gevoel te weten dat zij tot aan haar arrestatie aan de slag bleef in de sector.” Het nieuws dat vrijdag een 34-jarige vrouw werd aangehouden op verdenking van de dodelijke brand in Sint-Rochus in juli wordt in het Aarschotse rusthuis met gemengde gevoelens onthaald. M.S. heeft namelijk als zorgkundige gewerkt in het rusthuis.

8. “We stappen naar de rechter om de wolf te beschermen.” Vzw Welkom Wolf klinkt vastberaden nadat er zondagmorgen weer een wolf werd doodgereden op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Eksel. Volgens de organisatie zijn maatregelen nodig om zulke ongevallen in de toekomst te vermijden. Wolvenkenner Jan Loos kijkt dan ook in de richting van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) om actie te ondernemen.

9. Sinterklaas is sinds enkele dagen alweer het land uit, en we tellen met zijn allen volop af naar de kerstdagen. Het belooft zoals steeds een periode vol lichtjes, lekker eten en sfeervolle kerstmarkten te worden. Heb jij zin om die kerstsfeer op te snuiven? In heel Vlaanderen kan je op tal van kerstmarkten terecht om helemaal in de kerststemming te komen.

