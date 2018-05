Zweten, puffen en drinken op bomvolle jaarmarkt 31 mei 2018

02u58 0

Het was bij momenten over de koppen lopen op de jaarmarkt, zowat het hoogtepunt van de Heilig Bloedweek in Hoogstraten. De kermiskramen draaiden op volle toeren, de terrassen zaten bomvol en duizenden mensen genoten van het warme weer en bekeken ondertussen de tientallen marktkraampjes die opgesteld stonden.





"Een jaarlijkse traditie maar we slaan ze niet over en uiteraard sluiten we de avond af op een van de vele terrasjes", lachen Angelique Bongers en Joyce De Sager op het terras van café De Rijkswacht. "Meedoen aan de stratenloop leek ons net iets te vermoeiend dit jaar (grijns)."





Enkele honderden lopers en joggers trotseerden wel de redelijk warme temperaturen om te joggen of de vijf of tien kilometer te lopen.





Ook het Heilig Bloedcomité organiseerde gisterenavond nog iets speciaals. Op straat worden de mensen aangesproken. Men krijgt een kaarsje en er wordt gevraagd om dit aan te steken in de kerk. Iedereen was welkom: gelovig of ongelovig, jong of oud. Ten slotte zorgden ook de organisatoren van het Heilig Bloedfestival voor bekende muzikale namen als Sam Gooris en bekende dj's als 2Empress en MATTN. Ook Dimitri Vegas himself zou gesignaleerd zijn gisterenavond. (VTT)