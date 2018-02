Zwemclub zoekt extra trainers 16 februari 2018

02u30 0 Hoogstraten Twee jaar geleden werd het gloednieuwe zwembad Sportoase Stede Akkers geopend. Ongeveer tegelijkertijd waren vijf enthousiastelingen druk in de weer om een zwemclub op te richten. Die groeide zo snel dat ze nu al extra lesgevers zoeken.

"De eerste training werd gegeven op 1 februari 2016, maar ondertussen is er veel gebeurd", vertelt voorzitter Patrick Lambregts. "Het ledenaantal dat na het eerste halve seizoen rond de zeventig was is dit seizoen opgelopen tot meer dan 100 leden. Er zijn momenteel ook 11 coaches actief langs de kant van het zwembad. De jonge wedstrijdzwemmertjes trainen zeven keer per week. Ze liggen dus bijna dagelijks in het water." In juni 2016 organiseerde HoZT hun eerste clubwedstrijd en afgelopen zondag namen bijna 150 zwemmers deel aan de tweede wedstrijd. In het voorjaar zijn er nog enkele activiteiten gepland zoals een eigen clubfeest. Vanaf augustus zullen we ook weer testmomenten inrichten voor de instroom van de nieuwe leden in september.





Aanmelden voor de wachtlijst kan nu al via de website van HoZT. "HoZT zoekt ook nog trainers voor de zwemmers want momenteel is dat de grootste beperking van de club. Uitbreiden kan alleen maar als er meer coaches zijn. Geïnteresseerden mogen steeds contact opnemen via info@hozt.be", besluit Lambregts. (VTT)