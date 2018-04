Zustergemeente zwaar getroffen door tornado 11 april 2018

Het dorp Kpakpamè in het uiterste noorden van Za-Kpota (Benin) werd getroffen door een tornado. De stad Hoogstraten heeft een stedenband met Za-Kpota en wil de inwoners helpen.





Eén kind kwam bij de ramp om het leven, velen raakten gewond en van talloze huizen werden de daken afgerukt. Het stadsbestuur van Hoogstraten schenkt daarom 2.300 euro. De stad doet nu aan iedereen een oproep om ook te steunen. "Als iedere Hoogstratenaar 1 euro schenkt, zorgen we er samen voor dat 150 gezinnen weer een dak boven het hoofd hebben en dat er meer dan 1.000 kinderen weer les kunnen volgen in veilige lokalen", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V) en schepen Jef Vissers (N-VA). "We vragen om kleingeld te doneren in de collectebussen in de stedelijke gebouwen, de bib en diverse winkels. Eind mei komt een delegatie van ambtenaren uit Za-Kpota in Hoogstraten op bezoek. Het zou fijn zijn als de stad hen een mooi geldbedrag kan overhandigen om de gevolgen van de tornado mee op te lossen." (VTT)