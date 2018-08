Zeventiger aangehouden voor groot drugslabo 17 augustus 2018

02u35 0 Hoogstraten De onderzoeksrechter heeft de 70-jarige F.P. onder aanhoudingsmandaat geplaatst in de zaak rond het grote drugslabo in een boerderij in Meer. De civiele bescherming is al sinds maandagnacht bezig met opruimingswerken.

Het waren de lokale interventieploegen van de politiezone Noorderkempen die in de gaten kregen dat er iets niet klopte in het pand in de Beeksestraat. Toen speurders er maandagavond laat binnenvielen, bleek dat vermoeden ook te kloppen. Volgens een bron dicht bij het onderzoek ging het om vier ingerichte productieruimtes voor de aanmaak van synthetische drugs. Hoe lang het labo al actief was en hoeveel pillen er geproduceerd werden, is nog niet duidelijk. Wel wordt vermoed dat vanuit de Beeksestraat vele duizenden pillen zijn vertrokken. Bij de inval werd de 70-jarige F.P. opgepakt. Na zijn verschijning voor de onderzoeksrechter werd hij onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De man moet vandaag voor de raadkamer komen. "De politie is nog altijd bezig met de vaststellingen over de precieze omvang van de zaak", zegt Inge Delissen van het parket in Turnhout. "Het labo werd gebruikt voor de aanmaak van PMK en BMK, twee grondstoffen die nodig zijn voor de aanmaak van synthetische drugs MDMA en amfetamines. Ook die werden er gemaakt." Er wordt ook nagegaan of er geen illegale lozingen en dumpingen van chemisch afval zijn geweest. (VTT)