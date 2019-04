Zestig procent van sluikstorten blijft onopgelost Toon Verheijen

03 april 2019

10u00 2 Hoogstraten De stadsdiensten én de politie werden in 2018 niet minder dan 62 keer opgeroepen voor een sluikstort. Dat komt neer op meer dan één per week. In ruim zestig procent van de gevallen blijft de dader onbekend.

De vaststellingen van een sluikstort gebeuren meestal door de stadsdiensten. Als er sporen zijn naar een verdachte, dan wordt sowieso de politie op de hoogte gebracht. Gaat het om een groot sluikstort, dan gaat de zaak sowieso naar het parket. Blijft het eerder beperkt, wordt de zaak overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.

20 pv’s in 2018

“In 2018 hebben we als politie twintig processen-verbaal opgesteld”, zegt commissaris Jelle Willebrords. “In vijftien gevallen hebben we de dader niet kunnen vinden. Daarnaast zijn er ook nog 42 GAS-pv’s opgesteld waarvan er 24 zonder verdachte waren. Voor 2019 staat de teller op drie gas-pv’s, waarbij slechts één dader bekend is.”

Uiteindelijk heeft de sanctionerend ambtenaar in 2018 in negen dossiers een sanctie opgelegd, waaronder boetes van 100 tot 150 euro en twee geslaagde bemiddelingen. Zeven dossiers werden geseponeerd omdat de dader onbekend was of er niet voldoende bewijs was. “Als de dader gekend is, dan komen daar ook nog eens de opruimingskosten bij. Hoe hoog die zijn, is afhankelijk van sluikstort tot sluikstort.”