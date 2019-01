Zesdejaars ASO Spijker organiseren zelf debat Toon Verheijen

29 januari 2019

De leerlingen van het zesde jaar van ASO Spijker hebben een eigen politiek debat georganiseerd. Een groep zesdejaars van het ASO Spijker in Hoogstraten verdiepte zich de afgelopen maanden in de politieke wereld. Ze analyseerden de verkiezingen van oktober en keken vooruit naar de verkiezingen van mei. Met een kritische blik bekeken ze de verschillende partijprogramma’s met als einddoel een politiek debat. Ze zochten zelf contact met enkele politici. Uiteindelijk tekenden present Chiel Danckers (Groen Lille), Hannes Anaf (sp.a Turnhout), Sammy Mahdi (voorzitter Jong CD&V), Lieselotte Thys (Open VLD Geel), Tine van der Vloet (N-VA Merksplas) en Sam Van Rooy (Vlaams Belang Antwerpen). De combinatie van een interessant panel en boeiende vragen zorgde voor een pittige discussie, die geconcentreerd gevolgd werd door de vijfde- en zesdejaars. Een peiling, gehouden voor en na het debat, maakte duidelijk dat de kennismaking met de politici heel wat had bijgedragen aan de meningvorming van de jongeren.