Zesdejaars ASO Spijker boksen zelf leerkrachtenfeest in elkaar

21 februari 2019

De leerlingen van het zesde jaar van ASO Spijker hebben het beste van zichzelf gegeven tijdens het jaarlijkse leerkrachtenfeest. Het hele spektakel werd eigenhandig door de leerlingen van het zesde jaar in elkaar gebokst. Ze staken de hele show van A tot Z in elkaar van de verhaallijn van het stuk tot elk kleinste danspasje. Dit jaar doopten de zesdes hun stuk ‘Knock-Out’. De toeschouwers konden meeleven met Beth, een ambitieuze meid die, tegen de wil van haar ouders in, een bokscarrière wil uitbouwen. Het stuk toonde knap de tweestrijd van de tiener tussen haar droom volgen en de teleurstelling van haar ouders vermijden. De rode draad werd verweven met dans, eigen modecreaties, live muziek, fotografie en een heus turnspektakel.