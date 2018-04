Zalig zwemmen in De Mosten 19 april 2018

Het stedelijk recreatiedomein De Mosten lokte heel wat meer jonge bezoekers naar het domein dan andere jaren. Honderden kinderen zakten af naar het domein en de kersverse uitbaters van het horecagedeelte, de drie broers Bram, Ruud en Simon Lenaert, deden ook een deel van de zaak open hoewel die momenteel volledig wordt opgeknapt. De frisse ijsjes en koude drankjes gingen er vlot over de toog. "Wat vooral leuk was, is dat we dit jaar voor de eerste keer buiten hebben kunnen zwemmen", vertellen Gwen en Kaat die samen met Dries en Noah van de buitenspeldag genoten. "Het water was nog wel een beetje koud."





(VTT)