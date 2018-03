Woningen zonder elektriciteit nadat auto paal ramt 13 maart 2018

Vijftien woningen in de Moerstraat en omgeving in Hoogstraten hebben zaten maandagvoormiddag een tijdje zonder elektriciteit. Aanleiding was een verkeersongeval rond 10.45 uur in de straat. Een 20-jarige bestuurder uit Malle verloor de controle over het stuur van zijn Opel.





De auto ramde een betonnen verlichtings- en elektriciteitspaal. De paal brak af en kwam dwars over de rijweg terecht. De elektriciteitskabels raakten daardoor beschadigd. Elektriciteitsmaatschappij Eandis kwam ter plaatse om de schade te herstellen. De bestuurder van de auto werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)