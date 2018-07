WK Dorp schenkt 5.000 euro aan Senegal 17 juli 2018

Het WK Dorp in Hoogstraten was dit jaar een succes. Elke wedstrijd van de Rode Duivels op het voorbije WK werd er uitgezonden en dat zorgde telkens voor een meer dan vol Gravin Elisabethplein. Organisatoren Nick Jorissen, Ken Herrijgers en Niels Joosen blikken tevreden terug en zijn ook tevreden dat ze een bedrag van 5.000 euro kunnen schenken aan een goed doel. Dit jaar werd gekozen voor een onderwijsproject in Senegal.











(VTT)