Winterse bierwandeling door Hoogstraten Toon Verheijen

17 november 2018

Hoogstraten Toerisme Hoogstraten pakt in samenwerking met 3 in de Klok van An Martens uit met een culinaire winterse bierwandeling.

De wandeling start in het centrum van Hoogstraten met een stevig biertje en een bordje kaas. Na een wandeling van zo’n tien kilometer via grotendeels onverharde wegen, is het einde voorzien in de Bouwhoeve. Daar worden de deelnemers verwend met frikadellen met krieken en een lokaal biertje. Daarna gaat de wandeling nog terug naar het centrum waar wordt afgesloten met Ne Grave.

De Winterse Bierwandeling start vanaf 1 december, en is mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Op 24, 25 en 26 december en tussen 31 december en 15 januari is het niet mogelijk. Twee dagen vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk.