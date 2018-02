Wijsneuzen maken het plezant 10 februari 2018

De leerlingen van De Wijsneus trokken verkleed de straat op. Nadien volgde een carnavalsbal met muziek van DJ Zwanzibar. Volgend weekend kunnen de kinderen alweer carnaval vieren. Op zaterdag 17 februari is er een kinderbal in de verwarmde feesttent met Kids on the Dancefloor. Op zondag staat de overhandiging van de sleutel gepland door de burgemeester gevolgd door de optocht om 14.30 uur en aansluitend een jeugdbal in de feesttent. (VTT)