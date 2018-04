Wie zoekt, die vindt... laadpaal 27 april 2018

Oppositieraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) is blij dat er elektrische oplaadpunten voor auto's zijn in de stad, maar vraagt wel om ze iets duidelijker aan te geven. "Als je ze niet echt weet staan, vallen ze nauwelijks op", vertelt Wittenberg. "Er staat nu één elektrische laadpaal ter hoogte van van de parking aan de Dr. Versmissenstraat en één op de campus Stede Akkers. Het is echt zoeken naar deze elektrische laadpalen. Waarom schilderen we de vakken niet groen of zetten we geen extra bordje erbij?" Schepen Ward Baets geeft toe dat ze niet goed zichtbaar zijn. "We zijn volop aan het bekijken hoe we ze het best meer zichtbaar maken. Hopelijk zo snel mogelijk." (VTT)