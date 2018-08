Wie kroont zich tot de Held van 't Veld? 22 augustus 2018

Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert op zondag 26 augustus de provinciale wedstrijd Held van 't Veld in Antwerpen. Dit jaar staat de afdeling in Hoogstraten in voor de organisatie. De deelnemers moeten allerlei proeven afleggen en kunnen er hun deelname afdwingen voor de nationale wedstrijd in Mechelen op 9 september.





De proeven worden geheim gehouden, maar ze hebben allemaal te maken met vaardigheden die nodig zijn op een land- en tuinbouwbedrijf. Voor twee proeven wil de organisatie een tipje van de sluier lichten. Het gaat om transport van melk en achteruit parkeren. Iedereen is op zondag 26 augustus welkom aan de Terbeeksestraat tussen 12.30 en 17 uur. (VTT)