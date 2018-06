Whyes lanceert eerste single in 't Fortuyn 14 juni 2018

02u43 0

Vijf mannen uit de regio hebben de muzikale krachten gebundeld en lanceren nu vrijdag hun eerste echte single met een heuse releaseparty in discotheek 't Fortuyn in Meer. Kane Breugelmans (zang), Steve Herrijgers (bas), Sander Michielsen (drums), Ruud Oomen (gitaar) en Thys Sterkens (synths) presenteren er dan hun - hopelijk voor hen - toekomstige hit 'Sometimes'. Bij De Nieuwe Lichting op StuBru scoort de band in elk geval alleen maar positieve commentaren. "We zijn allemaal al jaren bezig met muziek, maar pas sinds 1,5 jaar zijn we echt samen begonnen", vertelt het vijftal. "In het najaar gaan we voor onze tweede single en later een derde. De ultieme droom zou zijn om in 2019 een volledig album uit te brengen en geboekt worden op de festivals." De releaseparty start vrijdag omstreeks 21 uur. De inkom bedraagt 10 euro. (VTT)