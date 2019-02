Wereldkampioen met een zebravink Toon Verheijen

01 februari 2019

Swa Janssens (62) uit Meer is wereldkampioen geworden. De man behaalde op het wereldkampioenschap siervogels in het Nederlandse Zwolle de gouden medaille. Dat deed hij met een getekende grijze zebravink. Daarnaast behaalde hij nog twee zilveren medailles met een stam witte zebravinken en een grijsbonte zebravink. “Het was de kers op de taart na een zeer geslaagd seizoen”, zegt Swa Janssens. “De jury beoordeelt op een aantal kenmerken. Het gaat onder andere om de vacht en zebravinken moeten ook het juiste patroon hebben. Je voelt wanneer de vogels kwalitatief in orde zijn.” Swa heeft thuis zo'n 200 vogels zitten. Hij is lid van De Zandfluiter uit Hoogstraten.