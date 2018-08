Wandeltweedaagse in het Land van Merkske 23 augustus 2018

02u37 0

Baarle-Hertog





Wandelaars worden op zaterdag 1 en zondag 2 september uitgenodigd om deel te nemen aan de wandeltweedaagse in het Land van Merkske. Tijdens deze twee dagen zijn er tien verschillende wandellussen uitgestippeld. De wandelingen zijn volledig afgepijld en er is een keuze tussen wandelafstandenvan 6, 12, 20, 30 of 42 kilometer. De korte wandelingen (6 km) zijn eveneens toegankelijk voor kinder- en rolwagens. Op zaterdag gaan de wandellussen langs Zondereigen, Baarle-Hertog-Nassau en Merksplas. Op zondag in Hoogstraten, Wortel en Merksplas-Kolonie, Castelré en Merksplas. Onderweg zijn er verschillende rustplaatsen voorzien. De start van de wandelingen zijn aan de Sint-Sebastiaansgilde op het Hofeinde.





Deelnemen kost 1,5 euro. (VTT)