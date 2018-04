Wandelnetwerk opgefrist 20 april 2018

02u54 0

De vernieuwde wandelknooppuntenkaart 'Kempense Kolonies' is opnieuw te koop bij Toerisme Hoogstraten. Het wandelnetwerk is opgefrist. De trajecten zijn verbeterd, nieuwe wandelzones zijn toegevoegd, bewegwijzering is op punt gebracht en er zijn vlottere verbindingen gerealiseerd. De kaart kost acht euro. (VTT)