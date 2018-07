Wagen vliegt in brand 16 juli 2018

Zaterdagochtend omstreeks 6.30 uur gebeurde er een ongeval op de E19. Een wagen kwam er in de berm terecht en is vervolgens in brand gevlogen. Enkele mensen moesten naar het ziekenhuis gebracht worden, maar niemand verkeerde in levensgevaar. (WDH)