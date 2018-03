Wagen van ramkraak terug bij eigenaar 03 maart 2018

02u38 0

De wagen die op die in de nacht van 24 op 25 januari werd gestolen bij Carrosseriebedrijf Hoogstraten om daarna naar Selexion Lauryssen in Minderhout te rijden voor een ramkraak, is terug bij de voormalige eigenaar. De wagen werd begin februari al teruggevonden in het Nederlandse Strijbeek, maar werd daar in beslag genomen voor een uitgebreid sporenonderzoek. "We zijn de wagen deze week terug gaan ophalen, maar we hebben hem meteen bij een poetsbedrijf binnengebracht", vertelt Daan Aerts van Carrosseriebedrijf Hoogstraten aan de Sint-Lenaartseweg. "De dieven hadden immers een brandblusapparaat leeggespoten in de wagen." (VTT)