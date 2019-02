VTI Spijker organiseert veggieweek voor het klimaat Toon Verheijen

13 februari 2019

16u17 0 Hoogstraten VTI Spijker wil ook zijn steentje bijdragen aan een beter klimaat. Maar in plaats van mee te doen aan de traditionele Dikketruiendag, pakt de school het dit jaar anders aan.

“De technische school waar voeding een belangrijke rol speelt, organiseert van 25 februari tot en met 1 maart een veggieweek”, zegt Kasper Van de Vliet. “Tijdens die week staan er in de restaurants van de school de hele week vegetarische gerechten op het menu. Daarnaast vraagt VTI Spijker zijn leerlingen om hun boterhammen te pimpen en er een gezonde vegetarische variant van te maken.”

De actie is een bewuste keuze. “De verwarming een jaar lang een graad lager zetten bespaart 120 kilogram CO2. Een jaar lang een dag in de week vegetarisch eten, bespaart daarentegen 125 kilogram CO2. Alle afdelingen zullen die week in de praktijklessen dan ook rond vegetarisch voedsel werken. De restaurants zullen de hele week vegetarische maaltijden serveren en de chefs beloven zoveel mogelijk lokale en seizoensgebonden producten te gebruiken. Met deze actie wil de school de opwarming van de aarde en het beperken van de broeikasgassen onder de aandacht brengen.”