Vrouw in scootmobiel gewond 09 augustus 2018

02u52 0

Op de Vrijheid in Hoogstraten is woensdagnamiddag rond 13.40 uur een vrouw in een elektrische scootmobiel aangereden door een vrachtwagen. De 63-jarige vrouw is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)