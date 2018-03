Vrienden lanceren website met geluid van beiaardklokken Sint-Katharinakerk 12 maart 2018

02u38 0

De twee vrienden Maarten Leemans van Geluidsband en Pieter Smets van STEPS4it hebben afgelopen weekend de website www.hoordeklokkenluiden.be gelanceerd. Daarmee willen ze de liefhebbers van de beiaardklanken in Hoogstraten het volgende jaar toch nog laten genieten van het klokkengeluid. Eind februari werden immers de 51 klokken uit de kerktoren van de Sint-Katharinakerk gehaald om gerestaureerd te worden. "Toen ik van de beiaardier Luc Dockx hoorde dat er in de plaats niets van een geluidsinstallatie ofzo gezet zou worden om alsnog wat klokkengeluid te hebben, besloot ik dan maar aan een website te werken", lacht Maarten Leemans. "Het laatste concert van Luc Dockx hebben we dan opgenomen net als nog heel wat ander klokkengeluid de laatste week dat ze er hingen. Al die concerten zijn nu te beluisteren op de website. Met dank ook aan mijn vriend Pieter Smets die veel meer verstand heeft van programmeren dan ik (lacht)." Het verhaal van Maarten en Pieter is vanavond ook te zien in Iedereen Beroemd op één. (VTT)