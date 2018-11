Vredesconcert in Rabboenizaal Redactie

05 november 2018

09u09 0 Hoogstraten Dameskoor Marcanto uit Hoogstraten onder leiding van Anke Seeuws en Mannenkoor ZWK uit Antwerpen onder leiding van Johan Clerckx slaan opnieuw de handen in elkaar voor een bijzonder concert onder de naam ‘WAAN-ZINg’.

Het wordt een Vredesconcert met maar liefst vijftig zangers, zes muzikanten en verteller Leen De Graeve. Ze brengen liederen en teksten over strijd, weemoed, bevrijding en respect. De regie is in handen van Joost Leroy.

Het concert vindt plaats op zaterdag 24 november om 20.15 uur in de Rabboenizaal. Een ticket kost 15 euro. Kinderen tot 12 jaar krijgen gratis toegang.