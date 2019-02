Voormalige uitbaters van De Tram ruilen Hoogstraten voor Spanje: “Spaanse bistro was altijd al onze grote droom” Toon Verheijen

12 februari 2019

18u31 3 Hoogstraten “We hebben hier stiekem altijd van gedroomd”. Voor Gunther Schellekens, partner Celeste Overbeek en zoon Noah (10) zijn het spannende maanden. In het begin van de zomer verhuizen ze naar Spanje. Gunther en Celeste openen er met Gucé hun eigen horecazaak.

Wie het horecalandschap in Hoogstraten een beetje kent, weet dat Gunther Schellekens en zijn partner Celeste de voorbije jaren het uithangbord waren van het gerenommeerde hotel-restaurant De Tram.

Na wat twijfelen zet het koppel samen met zoon Noah (10) de stap richting Spanje. “We gaan er een eigen zaak starten. Enkele dagen geleden hebben we de knoop doorgehakt. Een eigen horecazaak inderdaad. Bloed kruipt waar het niet gaan kan,zeker?”, lachen Gunther en Celeste.

“We gingen de laatste jaren ook al regelmatig naar daar en hadden er ook al een appartement. Dat maakt de stap misschien kleiner, maar het blijft toch spannend. Voor ons als ouder iets gemakkelijker dan voor Noah, maar ook voor hem zal het wel lukken.”

Noah zelf glimlacht. “Soms twijfel ik nog wel eens, maar volgens mij komt het wel goed. Op school hier in Hoogstraten gaan we nu ook wat tijd besteden in de les aan de streek in Spanje, zodat iedereen in de klas ook weet waar ik naartoe ga. Dat is wel fijn.”

Lounge

Gunther, Celeste en Noah trekken naar Zenia Orihuela Costa, niet ver van Murcia en Alicante.Een toeristische trekpleister die nog in volle ontwikkeling is.

“We willen er een loungebar van maken waar iedereen terecht kan voor een lekker glas Spaanse wijn, een gin-tonic of een Spaans biertje. Strak, modern, maar geen al te chique gedoe. Het moet gemoedelijk blijven. Aangevuld met uiteraard lekkere tapas. Misschien dat we dan in het najaar wel naar een iets uitgebreidere kaart gaan. Daarvoor gaan we eerst ook nog samenzitten met een Belgische chef-kok die in de regio al actief is.” Gunther en Celeste kiezen ook bewust voor Spaanse wijn en ook Spaanse bieren.

“Er zijn al twee Belgische cafés in de buurt. Daarmee moeten we de concurrentie niet aangaan. Daarom kiezen we ook bewust voor lokale producten. We willen ons ook niet alleen richten op te toeristen, maar ook zeker op de lokale bevolking.”

Open armen

Het is nog even aftellen, maar begin juli vertrekt de familie Schellekens naar Spanje. Tussendoor zal vooral Gunther al regelmatig over en weer vliegen.

“Ten laatste eind juli zouden we willen openen, maar veel is afhankelijk van hoe de bouwwerken vooruit gaan”, knipoogt Gunther. “Vooral de uitdaging spreekt ons aan. We nemen er immers geen bestaande zaak over. We kunnen er ons eigen ding doen. We worden in elk geval met open armen ontvangen door de collega’s daar. Er is absoluut geen afgunst of jaloezie. Integendeel, iedereen helpt ons zelfs me op weg.”

En wat met Hoogstraten? Gaat er niets gemist worden? “Als we te veel zouden missen, zouden we de stap niet wagen. Natuurlijk zullen we hier wel eens terugkomen en misschien meer dan eens, maar nu gaan we volop voor onze droom. Samen met onze zoon. Hij zal wel wat aanpassing nodig hebben, maar hij gaat er ook bij de plaatselijke voetbalploeg spelen. We gaan ervoor.”