Voor het eerst zomerbar aan de Laermolen 19 juli 2018

Wie met de aanhoudende hitte even toe is aan wat uitblazen en genieten, kan nog tot eind juli terecht aan de Laermolen. Leden van de vzw hebben daar een pop-upzomerbar geïnstalleerd.





Het idee voor de eerste zomerbar aan de historische olieslagmolen in Hoogstraten is ontstaan bij Kaat en Ruth Vermeiren. Zij zijn de dochters van Jan Vermeiren, die al jaren een van de drijvende krachten is achter de vzw.





"We zijn bewust gestart na het WK omdat iedereen dat toch een beetje wilde volgen", zegt Jan Vermeiren. "We hopen dat het aanslaat, maar voorlopig is het al een succes"





De inrichting past ook perfect in de omgeving: er is alleen maar hout gebruikt. Naast drankjes zijn er ook nachos te verkrijgen. Chillmill is alle dagen open van 14 tot 22 uur. Wie wil, mag wel zijn picnkick meebrengen of ter plaatse eten laten leveren. (VTT)