VITO verkoopt café, winkel en oude vakschool OPBRENGST VASTGOED GAAT NAAR INVESTERING IN NIEUWE SCHOOLGEBOUWEN TOON VERHEIJEN

10 februari 2018

02u41 0 Hoogstraten Het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO) gaat het uitgebrande pand waar tot vorig jaar Kokomo City was gevestigd, de aanpalende bloemenwinkel en de oude vakschool in de Karel Boomstraat verkopen aan vastgoedmakelaar Coenegrachts. De school wil met de opbrengst de bouw van nieuwe lokalen financieren.

Het pand op de hoek van de Karel Boomstraat en de Vrijheid behoorde al sinds de oprichting van de Vrije Gewestelijke Vakschool, later VITO, in 1922 tot het eigendom van de school, maar werd sinds begin jaren 80 verhuurd. Onder meer restaurant Het Torenijzer was er lang gevestigd. In 1995 heeft een brand het dak al eens zwaar beschadigd. Sinds enkele jaren was brouwerij Corsendonk de hoofdhuurder en had café Kokomo City er zich gevestigd. VITO was al een tijdje aan het nadenken over de toekomst van dat gebouw, de aanpalende bloemenwinkel en de achterliggende oude vakschool. De brand heeft alles versneld.





"Het is wel een hele verzekeringskwestie geweest", blikt Adriaan Bevers terug, de voorzitter van de Raad van Bestuur van VITO. "Het is uiteindelijk de vrederechter die heeft geoordeeld dat het pand verloren was en dat daardoor ook de huurovereenkomst met Corsendonk, die nog achttien jaar liep, is vervallen." De schadeclaims van vele duizenden euro's zijn ondertussen geregeld tussen de verschillende partijen.





Geen horeca meer

Uiteindelijk is eind oktober 2017 al binnen de Raad van Bestuur van de school beslist om de drie gebouwen te verkopen. De koper is de familie Coenegrachts, actief in de makelaars- en verzekeringswereld. "Ze zien het als lange termijninvestering en zullen er hun kantoren in onderbrengen", vervolgt Adriaan Bevers. "Het uitzicht van het hoekgebouw zal bewaard blijven, want dat was een van de voorwaarden. We hebben ook de afspraak dat de vier klassen die nog gebruik maken van de oude klaslokalen in de oude vakschool er nog zeker drie jaar mogen blijven. Voor ons is het ook belangrijk dat er niet opnieuw horeca komt, want we willen weer nachtrust voor de buurt. De laatste periode voor de brand waren er te veel klachten."





Met de opbrengst kan de school een deel van het masterplan realiseren. "Het gebruik van de lokalen in de Karel Boomstraat is al een tijdje niet meer ideaal", verduidelijkt directeur Alex Mensch. VITO zit met zowat alle 1.243 leerlingen en 260 personeelsleden in de hoofdgebouwen aan de Gravin Elisabethlaan. "Leerlingen en leerkrachten die zich moeten verplaatsen, bouwmaterialen en machines verhuizen..., dat is niet eenvoudig."





"We hebben nu een masterplan uitgewerkt. Onze Houtafdeling zal aangepast en uitgebreid worden met een nieuwbouw", vervolgt Mensch. "De bedoeling is ook praktijk en theorie beter te integreren. In de Gravin Elisabethlaan wordt nu al gewerkt aan een volledig nieuw gebouw voor alle wetenschappelijke vakken. Aan de Hemelrijksestraat is een nieuwe serre gebouwd. Verder hebben we plannen om een volledig nieuw gebouw op te trekken voor de eerste graad. De bestaande gebouwen die dan vrijkomen, kunnen we dan weer gebruiken voor extra ruimte voor de bestaande richtingen."





Bloemenzaak verhuist

De bloemenwinkel Cosa Fiori verhuist in april naar de overzijde van de straat.