Vitalski stelt voor: De Kleine Hoogstraatse Revue 13 april 2018

Op 4 mei toont een waaier aan artiesten zijn talent op De Kleine Hoogstraatse Revue. "Vitalski, de Antwerpse nachtburgemeester, organiseert nu in heel het landsdeel geregeld de 'Kleinste Revue van Vlaanderen', dus waarom niet in Hoogstraten?", dacht Lies Robben-Van Aelst. "Hij was er direct voor te vinden en stuurde Martinus Wolf om mee lokaal talent op te sporen."





Behalve Vitalski en Martinus Wolf hebben al een twintigtal artiesten toegezegd. Bert Lezy zorgt voor de projectie van Hoogstraatse beelden en Jack Crooney uit Meerle zingt Nederlandstalige crooners. Magic Danny zorgt dan weer voor goocheltrucs en Lut Vermeiren speelt gitaar en zingt. Ook stadsdichter Daan Janssens en schijver/columnist Wim Paeshuyse komen langs. De School van Meerle zal enkele werken tentoonstellen.





Ook voor zang zorgen Charlotte Nijssens en Gabriella Cuypers. Charel Huet en Willy Geets komen met 'Tegennennoam' in het dialect zingen terwijl Luce Van Nueten wat mag vertellen over de geschiedenis van Hoogstraten. Jeroen Baeken zal zorgen voor masssages, Serge Baeken voor portretten van bezoekers en Ella Synderella voor een burlesquedans. Robert Baeken en Simonne Corneluis brengen dan weer een tango en Alain Huber zorgt voor een mopje. (VTT)





De avond vindt plaats in zaal Sint-Cecilia. Kaarten kosten 10 euro