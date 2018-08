Vijfde Huis wordt vierde zaak van Myriam NA JUWELENZAAK EN SNACKBAR, NU EIGEN THEEHUIS TOON VERHEIJEN

18 augustus 2018

02u53 0 Hoogstraten Myriam Schrijvers opent op de Vrijheid haar nieuwe winkel/theehuis 'Het Vijfde Huis'. Tot twee jaar geleden was ze nog eigenares van juwelenwinkeltje Nina. Daarvoor had ze een snackbar en ooit was ze zelfs kapster. "Ik doe alles met een passie maar als ze verdwijnt, zoek ik iets nieuws."

Ze was 19 jaar toen ze in Turnhout als kapster begon. Daarna baatte ze een snackbar uit in Rijkevorsel om dan tot twee jaar geleden juwelenwinkeltje Nina op de Vrijheid in Hoogstraten uit te baten. Dat deed ze vijf jaar om de zaak dan over te laten begin 2016. En nu duikt Myriam opnieuw op met iets helemaal anders. "Noem het een zaak waar iedereen kan langskomen voor een tas thee - keuze uit twintig verschillende soorten - of een koffie met een stukje cake van Widar én waar je ook nog zaken kunt kopen", lacht Myriam.





"Zelfgemaakte kaarten, etherische oliën, theesoorten en heel wat spirituele spullen. We bieden ook de gekende bachbloesems en voedingssupplementen aan. Sinds een aantal jaren schilder ik ook zelf. De kunstwerken hangen hier op, maar kunnen ook worden gekocht. Ik heb er enkele jaren geleden speciaal een cursus voor gevolgd (lacht). Van de schilderijen heb ik dan weer prentkaarten laten maken. Ik heb er ook teksten bij geschreven."





Carrièreswitch

Kapsalon, broodjeszaak, juwelenwinkel en nu een winkel met kunst, spirituele zaken en thee. Van afwisseling gesproken. "Ik doe alles waaraan ik begin met passie, maar die moet wel honderd procent blijven", lacht Myriam Schrijvers. "Als de passie vermindert, ga ik op zoek naar iets anders. Een winkeltje/theehuis dat een beetje draait rond spiritualiteit was altijd wel een droom. Ik wil ook wel het idee uit de wereld helpen dat spiritualiteit gelijkstaat met geloven. Dat moet niet altijd gelijkstaan aan elkaar.





Numerologie

De naam Vijfde Huis is ook niet toevallig gekozen. "Ik heb een cursus numerologie gevolgd", grijnst Myriam. "Als je alle getallen van mijn geboortedatum optelt, komt je uiteindelijk tot vijf. Dat cijfer betekent letterlijk wat ik allemaal ben: enthousiast, veelzijdig, hekel aan routine en nog wel meer. Huis heb ik dan weer gekozen omdat ik mijn nieuwe zaak het huiselijke ook wil uitstralen. Hopelijk zit het hier snel vol met mensen die hier voor de gezelligheid iets komen drinken, een cake eten, wat praten met elkaar. De eerste reacties zijn in elk geval positief. Mensen zijn ook curieus."





Vijfde Huis is elke dag open van 10 tot 17.30 uur. Zondag en maandag zijn de sluitingsdagen.