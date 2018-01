Vijf uur lang uit de bol in Highstreet 02u38 0 Foto Ton Wiggenraad De sfeer zat er meteen in, mede dankzij 'het specialleke' van deze editie: confetti.

Honderden personen met een beperking zakten gisteren af naar discotheek Highstreet voor hun 'nieuwjaarsfuif'. Ze mochten vijf uren lang uit de bol gaan op de dansvloer. Het is een traditie die jaren geleden werd opgestart door de vorige uitbaters en nu door Nick Jorissen wordt voortgezet.





"Die mensen zien genieten van de muziek, de gadgets die ze krijgen, de sfeer: daar doen we het eigenlijk voor. Knap werk ook van hun begeleiders. We hebben er veel respect voor. Ik wil ook mijn team bedanken want bijna 75 procent kon zich vrijmaken om hun vrije uren op te offeren en vrijwillig de handen uit de mouwen te steken. Ad Hakkens zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt en wij doen onze duit in het zakje door ervoor te zorgen dat deze groep mensen de dag van hun leven hebben. We hadden dit jaar ook een 'specialleke' via Axel Vermetten die voor de confetti zorgde (lacht)."





(VTT)