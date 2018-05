Vierde jaar VTI Spijker getrakteerd op frietjes 15 mei 2018

De leerlingen van 4VV (Voeding en Verzorging) van VTI Spijker werden samen met de andere leerlingen van het vierde jaar getrakteerd op een frietje tijdens de middagpauze. Zij waren immers de winnaars van een zwerfvuilactie die IOK had georganiseerd. "Van januari tot maart barstte de 'Zwerfvuilstrijd' los op 13 Kempense secundaire scholen", zegt Kathleen Mertens van IOK. "Tijdens de middagpauze dook de zwerfvuilstand op de speelplaats op. Meer dan 1.670 leerlingen schoten met een zwerfvuilkanon op een schietschijf. Om te tonen dat ze tegen zwerfvuil zijn, poseerden ze met een persoonlijke boodschap voor een Facebookwedstrijd. De groepsfoto's van de deelnemers kregen in totaal 11.444 likes. De leerlingen van 4 VVI (Voeding en Verzorging) van VTI Spijker in Hoogstraten kregen de meeste likes op hun foto, maar liefst 561. Zij zijn dus de terechte winnaars van de hoofdprijs: een frituur op de speelplaats."





