Vier maanden cel en werkstraf voor poging doodslag aan discotheek Highstreet Toon Verheijen

08 maart 2019

19u25 2 Hoogstraten De rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda heeft de drie twintigers die eind december 2015 een landgenoot neersloegen en onder meer tegen het hoofd schopten, veroordeeld tot een werkstraf van elk tweehonderd uren. Hoofverdachte R.S. kreeg daarbovenop ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden én een hele reeks voorwaarden. De broers D.B. (26) en C.K. (21) uit Ravels gaan meer dan waarschijnlijk niet in beroep.

Eind december 2015 dook op de Nederlandse website dumpert.nl een filmpje op van een bijzonder zware vechtpartij aan discotheek Highstreet. Een vechtpartij die ontstond na een zwaar feestavondje, want het gezelschap van de drie daders had zo’n vijf flessen champagne en een fles wodka soldaat gemaakt. Het slachtoffer zelf was – volgens getuigen toen – ook wel een van de ‘big spenders’ van de avond. Op het filmpje was duidelijk te zien hoe een jongeman door drie anderen tegen de grond werd gewerkt en rake klappen en stampen moest incasseren, waarvan ook enkele tegen zijn hoofd. Pas na het opduiken van het filmpje diende het slachtoffer klacht in en startte de politie met een strafonderzoek. De politie slaagde er snel in om de verdachten te identificeren. In het najaar van 2016 verhuisde het dossier uiteindelijk naar Nederland, aangezien daders en slachtoffers Nederlanders zijn.

Doodslag

De 21-jarige R.S. uit Maarssen krijgt van de rechtbank de zwaarste straf. Hij is ook de enige die veroordeeld wordt voor een poging tot doodslag. Hij heeft echter één geluk en dat is dat justitie de zaak te lang heeft laten aanslepen. Dat verklaarden het Openbaar Ministerie én de rechtbank zelf ook al twee weken geleden tijdens de zitting. De prille twintiger krijgt vier maanden jeugddetentie opgelegd waarvan twee maanden met uitstel. Hij moet zich ook uiterlijk begin volgende week aanmelden bij de jeugdreclassering en moet ook psychologisch onderzocht worden. Daarnaast krijgt hij ook nog eens een werkstraf van 200 uren. Voert hij die niet uit, dan wacht hem nog een gevangenisstraf van 100 dagen.

Geen beroep

Voor de broers D.B. en C.K. uit Ravels is de straf minder zwaar. Zij komen er vanaf met een werkstraf van 200 uren of een gevangenisstraf van honderd dagen. “Ze zijn veroordeeld voor openlijke geweldpleging, het minst zware van de aangevoerde tenlastenleggingen”, zegt meester Erik Thomas. “Die straf valt uiteindelijk nog goed mee. Ik denk ook dat mijn cliënten niet in beroep zullen gaan. Ze beseffen nu ook dat open slaan en schoppen geen oplossing is ook al wordt je zelf eerst tegen de grond gewerkt.”