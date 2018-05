Vier drugstoeristen opgepakt bij grenscontrole 23 mei 2018

02u49 0

Verschillende diensten uit België en Nederland hebben deelgenomen aan een controle op de transportzone Hazeldonk-Meer. Voor België namen de RSZ en de dienst Toezicht Sociale Wetten deel aan de actie. Aan Nederlandse kant was dat de Koninklijke Marechaussee en de politie. In totaal werden zestig voertuigen gecontroleerd. Zeven auto's reden met een verkeerde nummerplaat en één wagen stond geseind als gestolen. Zes bestuurders of inzittenden hadden boetes open taan of moesten nog een straf uitzitten waarvan twee in België en vier in Nederland. Er werden vier Fransmannen opgepakt in het bezit van zo'n 2,5 kilogram harddrugs. Ze hadden ook 6.000 euro cash op zak waarvoor ze geen verklaring konden geven. (VTT)