VIDEO. Sinterklaas met cabrio door de stad

Sinterklaas met cabrio door de stad Toon Verheijen

18 november 2018

15u01 0

Héél veel blije kindergezichtjes zondagnamiddag in Hoogstraten, want Sinterklaas vond in deze drukke periode toch eventjes de tijd om de kinderen in het aardbeienstadje te komen verwelkomen. “En ik moet zeggen: het zien er op het eerste zicht hier toch allemaal vrolijke en lieve kindjes uit”, liet Sinterklaas zich ontvangen. “Ik ben inderdaad met de auto gekomen om mijn paard Slechtweervandaag wat te laten rusten. Die heeft het sinds de aankomst met de boot in Antwerpen een beetje druk gehad en was wat toe aan rust." Sinterklaas kreeg het gezelschap van de fanfare en van de Gelmelzwaaiers op zijn weg naar de Rabboenizaal waar hij ook nog eens werd opgewacht door tientallen kinderen en hun ouders.