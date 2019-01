VIDEO. Ramkrakers moeten voor 25.000 euro aan spullen achterlaten in Hoogstraten Ramkraak op Selexion Lauryssen Telenet Center Toon Verheijen

22 januari 2019

07u23 0

Twee onbekenden hebben maandagnacht een ramkraak gepleegd op Selexion Lauryssen aan de Vrijheid in Hoogstraten. De twee mannen vernielden binnen alle glazen vitrines, maar werden betrapt door de politie en moesten de buit achterlaten. Voor de zaakvoerders is het al de zoveelste ramkraak die ze moeten meemaken. De andere keren waren op de hoofdvestiging in Minderhout.

Twee inbrekers beukten om iets na 2 uur de voordeur van de winkel in en stuiven naar binnen waar ze zowat alle glazen vitrines aan diggelen slagen. “Maar nog geen minuut na de melding reed een combi van de politiezone Noorderkempen voorbij”, vertellen de zaakvoerders Stief en Tom Lauryssen. “Zij stoppen naast de winkel. Op de beelden is duidelijk te zien hoe de mannen in paniek slagen. Ze laten twee volle tassen met iPhones en dergelijke achter en slaan op de vlucht.”

Achtervolging

Enkele minuten na de eerste melding komen verschillende patrouilleploegen ter plaatse. Het spoor van de twee verdachten leidt tot aan de zaal Pax en dan naar het kerkhof en Het Groenewoud, maar uiteindelijk kunnen de verdachten niet opgepakt worden. “De ramkrakers zijn welgeteld 1 minuut en 1 seconde binnen geweest. Er is enorm veel schade, maar we zijn enorm blij dat de daders de volledige buit van zo’n 25.000 euro hebben moeten achterlaten. De koevoet waarmee ze de deur forceerden, lag er zelfs nog onder. We willen de politie bedanken met hun optreden.”

De brandweer van Hoogstraten is de deur komen beveiligen met houten panelen