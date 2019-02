VIDEO. Met twee gammele karren naar Finland (en terug): “Hopelijk halen ze het alle twee en kunnen ze tegen de koude” Toon Verheijen

02 februari 2019

22u14 6 Hoogstraten Twee Audi’s 80 uit de jaren 80. Een vader en zoon én co-rijders die gek genoeg zijn om de de trip te ondernemen. Meer heb je niet nodig om deel te nemen aan de Garbage Run. Op zondag 10 februari vertrekken de twee teams voor een tocht van zo'n 6.000 kilometer. “Eigenlijk is de wedstrijd maar 3.500 kilometer, maar wij rijden ook nog eens de weg terug naar huis. Als onze karren het volhouden uiteraard.”

Het opzet is eigenlijk, vrij eenvoudig. Je zoekt een wagen die hooguit nog 500 euro waard is volgens de catalogusprijs én hij moet van voor 1999 zijn. Een gammele niet onderhouden auto dus van bijna twintig jaar oud. De Garbage Run ontstond in 2008, maar kent ondertussen een zomer, winter én een brommereditie. De deelnemers aan de wintereditie van dit jaar staan voor een uitdaging: 2.500 kilometer afleggen tussen Kopenhagen in Denemarken en Helsinki in Finland. Een trip van vijf dagen dus door het hoge noorden met redelijk ‘frisse’ temperaturen die momenteel tot -27 graden gaan. “Ik ben in mijn vrije tijd veel bezig met auto’s en een paar jaar geleden las ik wat over de Garbage Run en dat leek me wel wat”, lacht Freek Broers. “Samen met wat vrienden had ik me ingeschreven en werden we nog uitgeloot ook. Maar er haakten er enkele af en toen zei mijn vader: weet je wat, ik rij wel mee (lacht). Voor onze twee wagens is het nu de tweede en derde keer dat ze meerijden. Maar het is wel de laatste keer. Na deze toch krijgen we ze nooit nog door de keuring. Pas op: nu dus wel he. Ze zijn nog altijd gekeurd en goed bevonden."

Wisselstukken

De Garbage Run is strikt gezien een wedstrijd. Je krijgt elke dag een opgelegde route van goed 500 tot 600 kilometer. De bedoeling is voor 23 uur ‘s avonds de eindmeet te bereiken. Je kan onderweg kiezen om ook nog wat ludieke opdrachten te vervullen. En je rijdt de wedstrijd met een gewone oude auto of eentje die ludiek is uitgerust. Vader en zoon Broers kiezen voor het tweede. De ene is getooid met tal van teddyberen en de andere met twee rotanzetels op het dak en achteraan een propeller. Vader en zoon krijgen onder meer het gezelschap van Henk Maas uit het Nederlandse Mierlo. “Ik hoorde van de wedstrijd en dacht: daar wil ik aan mee doen”, lacht Henk. “Vooral voor de gezelligheid en de avonturen die ze meemaken." Want avonturen zijn het wel die opdrachten die ze moeten uitvoeren. “Zo was er ooit een opdracht: zoek een Noor die zoveel kilometers met jullie wil meerijden in de auto. Of laat je voortslepen door een Roemeense Dacia. Dat is ook het leuke. Met de opdrachten moet je echt proberen in contact te treden met de lokale bevolking. En zoek maar eens een Noor of een Roemeen die je aan het verstand kan brengen dat wat je ze vraagt gewoon ludiek is (lachen)."

Keuring

De wagens zijn dus nog wel goedgekeurd in België, maar bijvoorbeeld aan de grensovergang in Servië keken ze wel eens raar op. “De eerste wagen in de rij: die kon het uitleggen aan de agenten op de controlepost. Die moest uitleggen waarom er plots 200 wagens met de meest gekke uitrustingen stonden aan te schuiven (gieren). We lachen ook veel onderweg. En de afspraak is ook: zie je een andere deelnemer met pech, dan stop je en probeer je zoveel mogelijk te helpen. Die samenhorigheid. Dat maakt de wedstrijd ook speciaal.” Want pech, dat hoort er bij natuurlijk met oude wagens die je in de koude van het hoge noorden de baan op stuurt. “Ik heb een kachel ingebouwd”, lacht Freek. “Heb je wel nodig, want -27 is echt wel koud. Daarom ook dat de organisatie ons verplicht dekens mee te nemen. En spijkerbanden of sneeuwkettingen, want ook dat is geen overbodige luxe.” DE wedstrijd is ongeveer 3.000 kilometer lang, maar de teams Broers maken er 6.000 van. “Omdat het ons ook leuk lijkt om onze wagens hier uiteindelijk veilig terug op de oprit in Minderhout te krijgen.”