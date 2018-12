VIDEO. Bestuurder zwaargewond na zware crash op Vrijheid in Hoogstraten Toon Verheijen

22u49 0 Hoogstraten De Nederlandse bestuurder (40) van een BMW is vanavond zwaargewond geraakt bij een enorm zware crash op de Vrijheid net voorbij het politiekantoor richting Minderhout in Hoogstraten. Volgens getuigen reed de man tegen een verschrikkelijke hoge snelheid door het centrum.

Het ongeval gebeurde iets na 21 uur. De man kwam vanuit de richting Rijkevorsel en reed in de richting van Meer. Volgens getuigen reed hij tegen een hoge snelheid over de weg. Net voorbij het politiekantoor liep het fout. Hij is daar plots aan de linkerkant van de rijbaan gaan rijden, schampte tegen de muur en verbrijzelde een gietijzeren regenpijp en botste dan frontaal op een geparkeerde auto. Die laatste botste op zijn beurt dan weer tegen een geparkeerde bestelwagen.

De hulpdiensten hadden ruim een half uur nodig om het slachtoffer uit zijn wagen te bevrijden. “De precieze oorzaak is niet bekend. Op het eerste zicht was er zeker geen sprake van alcohol. Mogelijk is de bestuurder onwel geworden en week hij daarom af van zijn rijbaan. Dat zal nog verder onderzocht moeten worden”, klinkt het bij de politie Noorderkempen.