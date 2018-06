Verkiezing werelderfgoed op groot scherm 27 juni 2018

02u49 0

De zaal in het Bezoekerscentrum van Merksplas Kolonie wordt zaterdag voor één dag omgetoverd in Bar Bahrein. Nu zaterdag valt immers de beslissing of de kolonieën van Wortel en Merksplas, ofwel een van de twee, wordt erkend als UNESCO werelderfgoed. De besluitvorming is vanaf 12.30 uur live te volgen op een groot scherm. Het dossier van de Koloniën van Weldadigheid, dat door een Belgisch-Nederlandse vertegenwoordiging op 20 januari 2017 bij het UNESCO-Werelderfgoedcentrum in Parijs werd ingediend, bereikt daarmee een beslissende fase.





Als de Koloniën eind juni de UNESCO-status toegewezen krijgen, worden Wortel- en Merksplas-Kolonie werelderfgoed, precies 25 jaar na de afschaffing van de Belgische wet op de beteugeling van de landloperij. (VTT)