Verenigingen maken stad mee proper 04 mei 2018

02u29 0

Verschillende verenigingen hebben van 14 tot 21 april samen met de stad en het VVV een grote lenteschoonmaa gehouden. De bezoekers van 'Welkom in Hoogstraten ' konden op zondag 22 april in het Begijnhof de afvalberg bekijken die de vrijwilligers van 'Proper Hoogstraten' hebben verzameld. Het ging om enkele tientallen volle zakken. Een van de deelnemende 'teams' was de vzw Buitenspe op De Mosten. Zij gingen aan de slag in Meersel-Dreef.





(VTT)