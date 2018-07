Verenigde Vrienden organiseert België-Nederland 06 juli 2018

02u56 0

De kruisboogvereniging Verenigde Vrienden Meer was onlangs gastheer voor een wedstrijd België-Nederland kruisboogschieten op twintig meter. "In totaal namen er 48 schutters mee netjes verdeeld over de twee landen", zegt voorzitter Arnold Van Aperen. "Bij de individuele schutters was Carlo Schollaert uit Gent de beste met 100 op 100. De tweede plaats was voor een Nederlander. Greet Jacobs uit Oostmalle werd derde. Nederland won het landenkampioenschap. Zij krijgen dus de wisseltrofee mee naar huis."





(VTT)