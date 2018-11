Verdubbeling aantal vrijwilligers van ’t Verzetje Na tien jaar zoeken heeft Welzijnsschakel ’t Verzetje eindelijk eigen stek Toon Verheijen

11 november 2018

09u54 0

Welzijnsschakel ’t Verzetje heeft na een zoektocht van tien jaar eindelijk een vaste stek gevonden in het voormalige pand van Oxfam in de Gelmelstraat. De ruimte moet een ontmoetingsplaats worden voor mensen in armoede. Opvallend: sinds de organisatie zichtbaar is geworden, is het aantal vrijwilligers al verdubbeld.

Welzijnsschakel ’t Verzetje ontstond tien jaar geleden, maar kon in al die tijd nooit ergens een vaste werking uitbouwen. Maar net in het jaar van de tiende verjaardag is de zoektocht ten einde. In het voormalige pand van de Oxfam Wereldwinkel opende het ’t Verzetje ‘De Feftig’, verwijzend naar het huisnummer. “We willen nu in eerste instantie een ontmoetingsruimte creëren waar onze doelgroep kan samenkomen voor een tas koffie, een cola, een gezellige babbel of om vragen te stellen”, vertelt Frederik Pollet. “De Koffiekrant in samenwerking met de bibliotheek komt ook naar hier zodat onze mensen hier ook een krantje kunnen lezen. De ultieme droom is dat het een echte ontmoetingsplaats voor iedereen kan worden. Voorlopig enkel op zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur, maar we hebben de openingsuren snel ook uit te kunnen breiden naar woensdagnamiddag. Daarvoor hebben we echter nog vrijwilligers nodig.” ’t Verzetje hoopt ook meer mensen uit de doelgroep te kunnen bereiken. “Gemiddeld leeft 1 op 7 op armoede. Pak nu nog dat het in Hoogstraten ‘maar’ 1 op 10 is dan gaat het hier nog om 2.000 mensen.”

Verdubbeling

Opvallend is dat ’t Verzetje de afgelopen dagen de vraag kreeg van maar liefst elf mensen om vrijwilliger te worden. “We hadden al een groep van een dertiental vrijwilligers, maar dat zijn er dus inderdaad ineens dubbel zo veel geworden. Volgens mijn een direct gevolg omdat we met onze vaste locatie nu echt zichtbaar zijn geworden”, vertelt Pollet. Nieuw is ook dat ’t Verzetje aan broodbedeling gaat doen. “We hebben een afspraak met de bakkers uit Hoogstraten en deelgemeenten dat we bij hen niet verkocht brood mogen ophalen. Dat kunnen we dan stockeren in onze diepvries die we kregen van warenhuis Aldi. Op zaterdag kunnen onze mensen daar dan ook terecht voor een brood. We plannen ook om één keer in de maand, voorlopig de laatste vrijdag van de maand, om een spaghettiavond te organiseren voor een symbolische euro. We doen dat om er niet alleen de financiële armoede is, maar ook de sociale armoede. Er zijn mensen die op een week soms geen vijf mensen spreken terwijl iedereen toch eens nood heeft aan een gesprek, een korte babbel, een gezellig samen zijn.”

Beperkte opslag

’t Verzetje zou ook graag spullen verdelen onder de klanten, maar voorlopig moet het zich beperken. “We hebben maar een kleine 95 vierkante meter ruimte verdeeld over vier kamers”, vertelt Frederik. “Voorlopig moeten we ons dus noodgedwongen beperken tot speelgoed en kleertjes voor baby’s tot twee jaar om. We zoeken nog wel naar oplossingen om meer te kunnen opslaan.” ’t Verzetje werkt ondertussen ook samen met onder meer de dienst Inburgering en met Pampers & Co. Ook die gebruiken nu de lokalen in de Gelmelstraat.