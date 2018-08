Veiligheid troef op eerste schooldag GEVAARLIJK VERKEER AANGEPAKT EN OVERAL OCTOPUSPALEN TOON VERHEIJEN

30 augustus 2018

02u38 0 Hoogstraten Het licht is op groen gezet voor de inrichting van de Donckstraat in Meer als fietsstraat en de Schoolstraat in Minderhout als schoolstraat. De volgende school die aangepakt wordt, is Het Spijker. Opvallend: álle schoolomgevingen zullen voorzien worden van kleurrijke palen.

De stad startte vorig jaar al met een intensieve samenwerking tussen de leerlingen, de ouderraden, leerkrachten en directies van alle basisscholen om te te komen tot een plan voor verkeersveiligheid. Voor de schoolomgeving van de Meerpaal in Meer en de Scharrel in Minderhout zijn er nu twee proefopstellingen definitief.





De Donckstraat wordt een fietsstraat. Concreet: de fietser is er altijd baas. Ze mogen de volledige breedte van de weg mogen gebruiken in een straat met enkelrichting ofwel de volledige rechterzijde in een straat met dubbele rijrichting. Auto's mogen maximaal 30 kilometer per uur rijden en mogen fietsers niét inhalen.





"Maar we bekijken daar ook nog de ruimere omgeving", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "Op langere termijn willen we de school ook een ontsluiting geven voor fietsers en voetgangers via de kloostersite. Nu kan dat niet omdat er nog werken aan de gang zijn. Ook Het Lak willen we in herbekijken om het voor de school nog veiliger in te richten."





Ten slotte komen er nog een zebrapad aan de school, wegmarkeringen op het fietspad en wordt er uitdrukkelijk gekeken naar het juiste gebruik van de kiss-and-ride.





Schoolstraat

De Schoolstraat in Minderhout wordt een echte schoolstraat. Bij het begin en einde van de schooldag wordt de straat een half uur lang volledig afgesloten voor autoverkeer.





Bewoners, hulpdiensten en leveranciers van Selexion mogen wel door. Oppositiepartij Anders had nog gepleit voor ook tijdens de middag de schoolstraat in te richten, maar dat gaat voorlopig niet door. "Bijkomend maken we de Schoolstraat ook enkelrichting", zegt Rombouts.





"De tweede rijstrook wordt dan een zone exclusief voor voetgangers en fietsers. Voorlopig dwingen we dat nog af door de betonblokken te laten staan, maar op termijn zullen we de straat heraanleggen en zal de nieuwe situatie echt definitief worden. Nu blijven de betonblokken dus nog even staan."





Zichtbaarheid

De komende maanden zal er ook verder gewerkt worden aan de herinrichting van de andere schoolomgevingen. Daarbij zal eerst de omgeving Spijker aangepakt worden.





"Maar er was ook een algemene opmerking van alle scholen dat hun zichtbaarheid niet altijd optimaal is. Daarom willen we nu in elke schoolomgeving dezelfde uniforme gekleurde palen plaatsen."